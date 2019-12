Especial de Natal na Biblioteca

Autoria – Cleuda Almeida

Fim de ano é, sem dúvida, um tempo muito esperado pela maioria das pessoas. Para os cristãos católicos é Tempo de Advento, tempo de espera pelo novo que vai chegar em nossos corações, em nossas vidas. Espera, para comemorar mais uma vez a chegada de Jesus!

Na Biblioteca Pe. Moreau, 2019 foi um ano de grandes realizações nas aulas com as turmas da Educação Infantil ao 5º ano do Fundamental. Muitos gêneros literários foram trabalhados e vários temas abordados e discutidos de diferentes maneiras. O objetivo é primordialmente despertar, promover, fomentar o hábito cotidiano da leitura na vida do aluno e, como consequência, ampliar e aprimorar a oralidade, a produção textual e o conhecimento que o tornará mais crítico e apto a promover mudanças relevantes em qualquer meio no qual esteja inserido.

Para encerrar as atividades, foi realizada uma contação de história muito especial sobre a magia do Natal. A narrativa é do autor Pedro Bandeira, “Velhinho entalado na chaminé”, e conta a história de uma menina que queria a qualquer custo uma chaminé para que o Papai Noel pudesse descer e trazer seus presentes naquela noite tão especial. Uma história que, além de encantar com a inocência de uma criança sobre a magia da noite de Natal, reforça também a necessidade de fortalecer as relações entre família, amigos e de fazer uma autorreflexão acerca daquilo que cada um pode fazer para ser presença de Deus na vida do próximo.

Em uma das salas da Biblioteca foi preparado um lindo cenário com direito a presépio, chaminé, árvore, festões e muitas luzes coloridas que deram um brilho todo especial à ornamentação. A história foi encenada de forma divertida e, ao mesmo tempo, encantadora. Algo que se percebia claramente por meio dos sorrisos e olhos brilhantes de cada criança.

Ao final, em todas as turmas, houve a premiação de um aluno considerado leitor destaque, com um livro do autor Luiz Carlos Sales, autografado por ele e pelos ilustradores Aparecido Norberto (Cidão) e José Wilson. Houve ainda, uma premiação para o aluno destaque de cada série, que passou a ser um super-herói da “Liga da Literatura” na Biblioteca.

Todas essas atividades proporcionam momentos marcantes, muito ricos na troca de experiências, sensações e sentimentos entre todos os envolvidos. Fica, portanto, evidente a importância do trabalho de leitura desenvolvido na Biblioteca do Colégio Santa Maria e, a sensação de dever cumprido por toda a equipe.