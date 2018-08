esculturARTE

Autoria: Adriana Pistori

Considerada a terceira das artes clássicas, a escultura é a técnica de representar objetos e seres através da reprodução de formas. A escultura, a grosso modo, é a arte de transformar matéria bruta (pedra, metal, madeira etc.) em formas espaciais com significado. Quando se diz “formas espaciais”, falo em formas em terceira dimensão, isto é, com volume, altura e profundidade.

Para tal, utilizamos materiais como concreto celular, argila, massa de cerâmica fria, concreto celular, papelão, modelagem digital 3D, arame, entre outras. A escolha do material envolve a técnica utilizada e a oportunidade de manipular as diferentes ferramentas; adequadas para cada técnica.

Das artes plásticas, a escultura é uma das que mais estabelecem interação. Isso porque, geralmente, elas são pensadas e produzidas com a finalidade de ocupar espaços públicos e por algumas vezes podem ser tocadas. O ato de tocar e perceber o material é de grande aprendizado para as pessoas. A exploração tátil auxilia na interpretação de objetos tridimensionais.

Está comprovado em diferentes estudos que as pessoas que estão expostas às diferentes linguagens expressivas em um ambiente enriquecido diariamente pela arte podem ser melhores conhecedoras e apreciadoras das diferentes manifestações artísticas. Ampliam suas possibilidades de expressão e representação do mundo através de uma produção mais criativa.

É por isso que desenvolvemos esse trabalho no 9º ano do Colégio Santa Maria. As fotos mostram o engajamento e o ótimo aproveitamento dos alunos.