Encontros virtuais com autores!

Autoria – Tauany Pazini

Todos os anos, a Biblioteca Pe. Moreau do Santa Maria promove encontros entre os alunos e os autores dos livros trabalhados em sala de aula, pois considera importante que o estudante conheça a história desse escritor, quais os processos de escrita e criação pelos quais o livro passou e, principalmente, quais as referências e experiências de vida que esse autor traz de si para dentro de suas obras.

Este ano, devido à pandemia de Covid-19, esses encontros não puderam acontecer presencialmente, porém, a tecnologia tem nos ajudado nesse momento, aproximando-nos e promovendo encontros virtuais.

Dando início a esses encontros, os alunos do 9º ano do Fundamental conversaram com Elisabeth Loibl, autora do livro “Memórias de um adolescente brasileiro na Alemanha nazista”. O livro contra a história de Rudolf, irmão de Elisabeth, que viveu sua adolescência na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.

Na conversa, Elisabeth contou que durante muitos anos seu irmão sofreu com os traumas deixados por esse período, e que relatar tudo isso a ela foi uma forma de “colocar para fora” todos esses sentimentos e memórias que o atormentavam. Para a escritora, o livro apresenta a oportunidade de discutir temas universais como a intolerância e a falta de respeito ao próximo, principalmente com os jovens, alertando-os sobre as consequências desses pensamentos e comportamentos para a humanidade.

O encontro contou com a participação de mais de 120 alunos que ficaram muito felizes com esse momento de interação com a autora.

Outro encontro virtual que ocorreu foi entre o autor Jonas Ribeiro e os alunos do 2º ano do Fundamental. A série trabalhou o livro “A orquestra dos músicos de Bremen”, e os alunos estavam muito ansiosos para conhecer o autor.

Jonas Ribeiro iniciou o encontro com uma linda contação de história e depois abriu espaço para as perguntas dos alunos. Eles quiseram saber sobre como ele se tornou escritor, quantos livros já escreveu e de onde ele tira tanta criatividade para seus livros. Com uma conversa agradável e divertida, da biblioteca de sua casa, Jonas entreteve os pequenos leitores que ficaram ainda mais interessados em ler outros livros desse importante autor da literatura infantil brasileira.

Muitos outros encontros ainda acontecerão este ano com autores como Silvana Salerno, Fernando Nuno e Ricardo Dreguer. Aguardem!