Encantamento e emoção na integração das diferentes linguagens

Autoria: Denise Teixeira

Neste ano, o Colégio Santa Maria realizou diversas atividades que ampliaram o trabalho das séries e promoveram uma significativa articulação entre as diversas áreas do conhecimento, por meio de Semanas Comemorativas dos 70 anos de história da instituição. As propostas envolveram a todos: alunos, professores, famílias e toda comunidade escolar, rompendo com a tendência fragmentadora e desarticulada do processo de conhecimento.

Por meio das atividades desenvolvidas mensalmente, procuramos ampliar o trabalho do 4º ano promovendo a aproximação e a conexão das atividades docentes numa ação coordenada e orientada entre as áreas curriculares. Assim, tivemos a Sustentabilidade e Meio Ambiente aliados às Artes e às Ciências Humanas, a Educação Física integrada às Artes e à Língua Portuguesa na elaboração do Almanaque das brincadeiras reinventadas; a Tecnologia e Ciência vinculadas à Matemática, Ciências Humanas e Língua Portuguesa na proposição das oficinas; os projetos de Inserção Social e Cidadania e todas elas integradas à Música e ao Inglês numa apresentação emocionante dos alunos, na Semana das Linguagens. Não se tratou simplesmente de unir as disciplinas, mas fizemos do ensino uma prática em que todos demonstraram fazer parte do processo de aprendizagem.

Constantemente, os alunos foram convidados a interagir consigo e com os outros para se perceberem como sujeitos históricos e sociais ativos na construção da realidade escolar. Nessas interações, foram produzidos conhecimentos e apreendidos atitudes e valores culturais, práticas de linguagem e experiências que lhes permitiram ampliar suas capacidades expressivas e representá-las por meio de manifestações artísticas, corporais e linguísticas.

As situações vivenciadas pelos alunos ampliaram suas possibilidades de relacionar saberes nas diferentes áreas do conhecimento e de participar com maior autonomia e protagonismo da vida em comunidade.

Para finalizar e marcar esse trabalho desenvolvido ao longo do ano, os alunos criaram um rap em Língua Portuguesa e em Inglês, que cantaram durante a apresentação. As estrofes foram escritas a partir da escolha de palavras significativas nesse processo, que revelaram a importância das aprendizagens realizadas: responsabilidade, criatividade, igualdade, tecnologia, amizade, respeito, sabedoria, união e gratidão.

Aprender com os colegas foi uma das grandes vantagens dessa prática, que instiga à pesquisa, à curiosidade e à vontade de desvendar o desconhecido para entender que o mundo não é disciplinar e não tem fronteiras. Os alunos, através do trabalho em grupo, tiveram o ensino voltado para compreensão da realidade em que estão inseridos.

Que venha 2019 trazendo a esperança de novos projetos interdisciplinares!