Educação Física no Ensino Médio: uma necessidade na formação integral do estudante?

Autoria: José Ricardo Rik do Val (Zeca)

Do universo das atividades motoras, ressalto as lúdicas jogos, pela inerente capacidade de “transportar” o ser humano a um clima imprevisível ao experimentá-las. Muito diversos, com diferentes origens, são presença clara e obrigatória nesse grande escopo cultural de experiências corporais, sociais, afetivas e cognitivas, a que todos nós somos sujeitos passíveis de apropriação.

Sobre a denominada “Linguagem Corporal” – Para Johann Huizinga, em sua obra Homo Ludens, o ser humano possui uma característica que precede a cultura: a vontade de JOGAR. Para ele, criar regras ou códigos para se divertir, obter prazer ou apenas competir e satisfazer suas vontades fazem “parte daquelas coisas em comum que o homem partilha com os animais”. Ainda de acordo com o autor, “O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições mais rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana…”

Ressalto aqui a relação que o movimento corporal pode assumir com o mundo do trabalho, cujas propostas, que norteiam o ensino da imensa e esmagadora maioria das escolas, se deparam cada vez mais com a incerteza e com a hiper especialização, condições individualizantes e que, muitas vezes, podem apresentar uma “contramão” nas relações mais empáticas, mais gregárias que tanto bem fazem para uma formação integral e holística do jovem.

De acordo com levantamento que realizamos junto aos alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Santa Maria, 91% dos estudantes declararam-se a favor da manutenção da Educação Física obrigatória no Ensino Médio. Desses, a maioria relatou os JOGOS ESPORTIVOS como conteúdo mais importante. Ou seja, os fatores competição, preparação, regramento, coletividade e acervo da cultura se mostram muito significativos para os jovens, considerando-se o contexto de cobrança por resultados em exames externos, decisões pessoais e futuras escolhas que se apresenta logo adiante.

Para Domenico de Masi, em sua obra “O Ócio Criativo”, o trabalho ruma para o “Teletrabalho”. Mais tecnológico, mais criativo e mais intelectualizado. Já Suzana Guerra nos revela: “A reflexão de Domenico De Masi continua nessa direção, até encontrar-se com a nossa hipótese de que cada vez mais o trabalho se aproxima de um jogo, enquanto se faz como atividade criativa, predominantemente intelectual.”

Dessa forma, o que podemos inferir é a certeza de que a presença do componente Educação Física possa favorecer a uma proposta de escolarização mais inclusiva, colaborativa e significativa dentro do dia a dia dos alunos do Ensino Médio, trazendo os jovens para as experiências de fato, de corpo presente, com vínculo com a busca pelo prazer, pelo trabalho e que traga resultados, também com reflexões entre os pares, possibilidades de embates e negociações mais empáticas ou não. Como a vida assim nos é apresentada.

