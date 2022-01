Educação emocional na primeira infância

A educação emocional é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, por isso o Colégio Santa Maria desenvolve um trabalho voltado a esse objetivo ainda na primeira infância. Os pilares estão focados na empatia, na colaboração, no aprendizado em lidar com erros e frustrações.

Para que as crianças comecem a entender suas emoções, é necessário falar sobre seus sentimentos de alegria, tristeza, raiva e medo, a fim de que essas percepções sejam interpretadas pelo corpo e pelo sistema cerebral, para um aprendizado entre perceber, sentir, agir, extravasar e expressar.

Uma das atividades praticadas com esse propósito é a Roda do Coração, que acontece no final do dia ou quando necessário e envolve diferentes propostas – relatos de acontecimentos que deixaram o coração feliz, triste, com raiva etc. e momentos de assembleia ou relaxamento por meio de jogos. Validar os sentimentos das crianças é fundamental!