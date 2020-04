É tempo de viver

Autoria: Pedro Moisés

A origem da Filosofia no Ocidente está diretamente vinculada à busca pelo princípio da realidade. Foi preciso romper com uma interpretação mitológica do mundo, marcada pela ineficiência humana frente à onipotência divina, ainda que entre deuses e homens só houvesse um Olimpo de distância.

O resgate da esperança no futuro esteve diretamente vinculado à superação das preces dos penitentes, que, tremendo de medo, suplicavam pelo perdão dos pecados que não cometeram. Coube à fé estender os braços à razão para que fosse possível enxugar as lágrimas provocadas pelos “ais de Deus” (Is 5, 8 – 24).

O que fizemos de macro para merecermos um castigo tão micro? A humanidade lavou as mãos por não poder condená-lo. Tudo parece estar consumado desde então. Já não importa de onde viemos ou para onde vamos. O que importa é o tempo que ainda temos para seguir acreditando que vale a pena viver, crer e conhecer.

Essas e outras reflexões a respeito do tema foram discutidas com os alunos do 9° ano do Santa Maria, que prontamente entenderam a relevância das contribuições trazidas pelas experiências religiosas e pelas descobertas científicas ao longo da história da civilização.