É podcast, mas pode chamar de Coolcast

Autoria: Fernando Henrique Herculiani

O século XXI apresenta uma série de desafios sobre a forma de consumir e produzir informações, não apenas pela velocidade imposta pelo contemporâneo, mas também devido à enorme variedade de mídias e plataformas para transmissão de notícias.

É objetivo do 6º ano do Santa Maria que os alunos sejam críticos no contato com notícias e meios de comunicação, não apenas porque é uma habilidade esperada de todo cidadão consciente, mas também porque um comportamento crítico é fundamental na construção de sua autonomia e até mesmo na autoproteção de ameaças digitais.

No 5º ano os alunos criaram um programa de rádio que fez muito sucesso. A Rádio Atividade despertou o interesse dos alunos e também animou o intervalo das turmas do Fundamental I. Já dominando boa parte das técnicas de comunicação que envolve um programa de rádio, os alunos começaram no 6º ano o desenvolvimento de habilidades em uma nova mídia.

O Podcast é uma moderna ferramenta para veiculação de informações na internet e se encaixa perfeitamente nos debates contemporâneos citados acima. Durante as atividades os alunos tiveram oportunidade de se formarem através de debates e vivências em uma nova e moderna forma de se comunicar na internet.

Ao longo do primeiro semestre foram gravados oito episódios. Todos estarão no ar até o final do mês de junho. A produção começou com as reuniões de pauta entre os alunos e o professor no período da tarde. Nesses encontros o episódio era estruturado, as tarefas e os temas eram divididos e uma data era agendada para a gravação.

Nos últimos episódios os alunos que já tinham participado fizeram a produção sozinhos com seus colegas, em um momento de reunião com o professor à tarde. Esses alunos que já conhecem todo o processo de produção, agora produzem os programas e o professor tem participado apenas da mediação nas gravações. Isso mostra não apenas o envolvimento, mas também a autonomia que esse grupo de alunos tem desenvolvido na produção de conteúdo.

Após a gravação do Podcast começa o trabalho de alunos que fazem a edição dos programas no Laboratório de Informática no período da tarde. Um primeiro grupo foi treinado pelo professor e pelos técnicos do Colégio. Agora que já dominam o programa de edição, esse processo é feito de forma mais autônoma por esses alunos.

O projeto dá espaço para os alunos trazerem suas bagagens culturais, histórias de vida, gostos e hábitos dos jovens dessa idade. Assim se criou um espaço muito legal de conversa entre os alunos e o professor (além de outros convidados como funcionários e professores do Colégio). Nota-se o quanto é importante conversar com esses alunos que muitas vezes assistem a filmes, jogos e outros materiais que não estão em sua classificação indicativa.

Os alunos participantes estão vivendo grande oportunidade de se enxergarem como produtores de informação, o que permite que possamos debater e pensar com eles sobre temas espinhosos como fake news, produção de conteúdo, comparação de fontes, entre outras habilidades fundamentais na formação do cidadão.

O material produzido é muito interessante para todos os alunos da série,porque é um episódio de 30-40 minutos feito por seus colegas, falando das atividades da série e do Colégio, e ainda com um espaço de compartilhar seus gostos por cinema, YouTube, séries, filmes, pets, livros e outros. Os alunos que não possuem disponibilidade de participar estão começando a se organizar na divulgação e ainda fazem as ilustrações que estampam o blog.

Não deixe de ouvir e mandar seus comentários e recados para o COOLCAST – O Podcast do 6º ano!

https://coolcastcsm.wordpress.com/

https://soundcloud.com/coolcastcsm