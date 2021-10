Doando e aprendendo

As turmas do 2º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria se mobilizaram em uma campanha para arrecadar alimentos a famílias carentes. Mas o projeto também foi ponto de partida para gerar novos conhecimentos em várias disciplinas:

Linguagens – confecção de cartazes para mobilizar as famílias que entram de carro diariamente na instituição.

Matemática – as doações levaram ao estudo da composição da cesta básica, à estimativa do preço médio de cada produto e por quanto tempo é possível que uma família se alimente com os itens encontrados em uma cesta.

Inglês – o trabalho abriu caminho para a aquisição de vocabulário referente ao assunto, usando imagens, vídeos e o próprio material arrecadado como meio de pesquisa. As turmas também criaram novos cartazes, dessa vez na língua inglesa, expostos em pontos estratégicos da Escola.

Geografia – a arrecadação de alimentos gerou discussão sobre hábitos alimentares de outras regiões do mundo, que diferem, em muito, daquilo que as crianças estão acostumadas em seu dia a dia, ampliando assim, seus conhecimentos sobre cultura alimentar de outros lugares do globo.