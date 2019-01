Doação: um ato de amor

Autoria: Rita Sógi

Melhor é dar do que receber, dizem os preceitos cristãos há muitos anos. Dentro desse espírito, pelo segundo ano, alunos e alunas do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Colégio Santa Maria, sob orientação da professora de Língua Portuguesa, Rita Sógi, arrecadaram cabelos para a ONG Rapunzel Solidária.

Em 2017, primeiro ano da ação, foram 4kg de cabelo; em 2018, superou-se essa quantidade: 5,9kg foram arrecadados entre os alunos, familiares e amigos. Dia 10 de dezembro, no hospital Pérola Byington, professora e alunas foram recebidas no “Cantinho da Rapunzel” para a entrega da doação.

Mais do que uma ação solidária, todas receberam emocionadas os exemplos de vida de mulheres que, submetidas ao tratamento quimioterápico, buscam forças para superar a doença e manter a autoestima.

Que essa lição de amor ao próximo fique plantada nos corações de todos os participantes com a certeza de que doar é mais que ceder: é dar algo importante, lição, experiência, alegria é, enfim, uma maneira de retribuir o que foi agregado à vida!