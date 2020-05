Discussões sobre pós-pandemia em Harvard

Diane Cundiff, diretora geral do Colégio Santa Maria, está participando de uma série de seminários online promovida pela Harvard Graduate School of Education para responder às mudanças no campo da educação após o coronavírus. A proposta é compartilhar estratégias e perspectivas do corpo docente de Harvard e ideias apresentadas pelos convidados que possam ajudar educadores, pais e estudantes a construir caminhos no cenário vivido atualmente.

No seminário da semana passada, entre os tópicos abordados, os convidados citaram o trauma vivido pelos formandos (nos Estados Unidos, o ano letivo termina no primeiro semestre), que não terão as celebrações e seus ritos de passagem. Por outro lado, todos estão se reinventando, buscando alternativas para contornar as limitações impostas pelo isolamento social. A exemplo, a forma de seleção nas universidades, que neste ano não terão exames anuais como SAT (algo parecido com o ENEM brasileiro), o que fará com que se considere prioritariamente o perfil do aluno com a identidade da instituição.

Quanto ao futuro, está claro que todos estão planejando, mas ninguém tem certeza de como será a vida pós-pandemia. “A tecnologia, os alunos, as necessidades de momento, tudo será diferente do ponto em que paramos as aulas presenciais, por isso não será possível simplesmente retomar o que estava programado, teremos que nos adaptar a uma nova realidade”, declara a Irmã Diane.