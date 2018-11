A importância da discussão de atualidades na sala de aula

Autoria: Fernando Uesato

Em um momento cuja constante mais explícita é a mudança, muitas informações surgem rapidamente e são colocadas na pauta do dia, onde haja pelo menos duas pessoas dispostas a debater pessoal ou virtualmente. São tantos os assuntos que emergem cotidianamente que sempre há o que se debater. Assuntos das mais variadas naturezas são discutidos, indo da política às novas contratações dos times de futebol (que inclusive envolvem cifras milionárias). Concomitantemente, as inovações tecnológicas intensificam ainda mais o aparecimento de novas notícias, seja pelo aumento da rapidez com que as informações passam a circular, ou pelas próprias rupturas que a tecnologia causa na vida mundana. De todo e qualquer modo, nos vemos inundados de informes, anúncios e dados que nem sempre constituem alguma forma de conhecimento e que muitas vezes mais confundem do que ajudam. Parafraseando o ditado popular: a mesma luz que ilumina também ofusca!

Com os estudantes não é diferente: são bombardeados constantemente com tantas informações, que muitas vezes não podem construir por si próprios uma forma de entendimento processual na qual possam relacionar essas várias informações, dificultando uma compreensão mais complexa do meio em que vivem. Os conteúdos são tantos que dão a impressão de que temos muitos universos dentro de um só. Algo mal acaba de acontecer e outro tópico já surge para desabrochar uma nova discussão sem que a anterior tenha se encerrado. É em cima desta problemática que atuamos nas aulas de Geografia do Colégio Santa Maria: convidamos os alunos a trazer as notícias que julgam as mais relevantes, dentro das milhares que acontecem, para que juntos possamos transformar dados em conhecimento.

Considerando que a Geografia, de algum modo, é o estudo dos processos sociais materializados no espaço, toda a forma de conhecimento pode ser aproveitada. Se os alunos trazem fragmentos da realidade que possam ser transformados em reflexão, usamos desses fragmentos para que juntos possamos construir uma leitura mais profunda da existência. Devagar e com a ajuda de todos, vamos interpretando as diversas camadas que compõem a intrincada vida em sociedade. Aquilo que chamamos de atualidades é a manifestação do processo social no tempo presente e, nesse sentido, o debate sobre as atualidades é de suma importância para que os alunos consigam interpretar o difuso jogo de dados que lhes é mostrado e consigam cada vez mais entender as essências dos processos sociais que se materializam espacialmente nos mais diferentes arranjos.

Nas aulas de Geografia, os mais diversos temas são debatidos e, por mais diferentes que sejam, é possível estabelecer relações entre pontos que aparentemente são muito distantes.

As discussões são extremamente enriquecedoras para todos, inclusive para o professor, que também aprende com os debates realizados em sala de aula. Com isso, ao compreender as atualidades com mais preparo, as estudantes e os estudantes podem tomar suas decisões e ajudar a construir outro mundo que seja bom para eles e para todos.

Fonte da imagem:

