Diferentes visuais, várias aprendizagens

Autoria: Sílvia Sonagere

A última semana letiva do semestre foi muito divertida e cheia de aprendizagens reconhecidas. Alunas e alunos do 2º ano do Santa Maria sugeriram que, a cada dia, fizéssemos algo que tornasse as nossas aulas ainda mais especiais. Combinamos lives diferenciadas.

Houve dia do boné, do pijama, do cabelo maluco, do acessório, do brega, dos óculos, do brinquedo preferido, da fantasia e o mais escolhido: dia do uniforme, clara expressão da saudade e do desejo de voltar à escola!

Além dessas vivências, todos puderam expressar o que foi significativo aprender.