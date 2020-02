Diferentes, não desiguais: um olhar sobre Santos

Autoria: Melissa Ferronato e Fernando Henrique Herculiani

As turmas do 6º ano do Santa Maria desenvolveram ao longo de 2019 o projeto da série com foco na compreensão do Eu, no reconhecimento do Outro e no respeito às diferenças. Também fizeram parte do conteúdo o combate à desigualdade e outras formas de preconceito e discriminação. Foram várias atividades e projetos com foco nessas questões, tanto nos componentes específicos, quanto em projetos interdisciplinares.

Nesse contexto se inseriu o estudo do meio no último bimestre, com o objetivo de que os alunos concluíssem o projeto aplicando suas metodologias e identificando em uma sociedade as diferenças e desigualdades existentes em grupos humanos. O local escolhido foi a cidade de Santos. As turmas foram para bairros diferentes da cidade, onde realizaram um censo com a população dessas regiões, levantando informações sobre moradia, trabalho, escolaridade e outros dados demográficos.

Andando pelo centro histórico, Ponta da Praia, Zona Noroeste, Morro do Monte Serrat e Pompeia, eles coletaram materiais através de registros escritos e visuais para escrita de uma notícia que contemplasse o que de mais relevante perceberam ao passar por esses locais, a partir das reflexões feitas no trabalho de pré-campo. Ao final do dia, foram até a praia, onde orientados por seus próprios colegas, fizeram meditação, ampliando as práticas desenvolvidas em aula e se conectando à cidade.

O gênero jornalístico recebeu um tratamento especial em sala de aula antes e depois do Estudo do Meio. Os alunos foram levados a ficar atentos à estrutura linguística de uma notícia, à busca por uma linguagem mais impessoal, à inserção de outras vozes no texto e seu efeito de sentido, bem como criação de manchete, uso de fotos/gráficos e legendas para o material visual produzido.

O tratamento das informações foi feito no espaço das aulas, mediado pelos professores, o que permitiu aos alunos construírem suas notícias, dando um caráter singular ao trabalho de cada um, visto que os textos trouxeram aspectos diferentes da cidade de Santos para o primeiro plano das informações.

As notícias aqui apresentadas exemplificam o resultado do trabalho, que envolveu diversos componentes e exigiu dos alunos muita organização, concisão e clareza das ideias durante todo o trabalho de escrita do texto.