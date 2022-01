A Diferenciação Pedagógica consiste em dividir salas em grupos conforme suas necessidades específicas. Na Educação Infantil do Colégio Santa Maria, as professoras trabalham com diferentes propostas, explorando múltiplas linguagens, desde o desenvolvimento do esquema corporal/estruturação da figura humana, motricidade fina e situações matemáticas até a aquisição da linguagem escrita.

No Pré, por exemplo, ao longo do ano, formamos três grupos: as crianças que precisavam vivenciar experiências para se apropriar do alfabeto; as que já dominavam o alfabeto e o desafio era começar a formar sílabas para compor as primeiras palavras e aquelas que tinham a base alfabética e precisavam de novos desafios, envolvendo as dificuldades ortográficas. O mesmo ocorre com as situações matemáticas – cada grupo trabalha em um nível diferente de dificuldades e desafios.

Paralelamente à estratégia de Diferenciação Pedagógica, outras são utilizadas, nas quais as crianças, em diferentes momentos de aprendizagem, trabalham juntas, compartilhando ideias, avançando em suas hipóteses e aprendendo umas com as outras.