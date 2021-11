Dia paralímpico

Tomando como norte o tema do projeto “Somos diferentes, não desiguais”, o 6º ano do Colégio Santa Maria vivencia inúmeras atividades que permitam colocar-se no lugar do outro.

Com esse propósito, nas aulas de Ensino Religioso, as turmas conheceram e refletiram os valores dos Jogos Paralímpicos. Na sequência, nas aulas de Educação Física, os alunos puderam praticar uma modalidade paralímpica, o vôlei sentado.

Como foi a vivência? O depoimento do estudante Gabriel Torres resume bem: “Achei a experiência muito importante para percebermos a condição da pessoa deficiente motora e poder nos colocar no lugar do outro e, ao mesmo tempo, descobrimos outras modalidades e variações dos esportes”.