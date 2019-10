Dia da Criança – Momento de partilhar sonhos e de viver gostosuras

O Dia da Criança é comemorado em datas distintas em diferentes países. Escolhe-se a data de acordo com a história e o significado que cada país dá. A UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) determinou 20 de novembro, pois foi nesse dia que a UNICEF oficializou a Declaração dos Direitos da Criança, na qual há uma série de direitos listados e que deveriam ser válidos para todas elas, tais como o direito ao amor, à alimentação e à educação. No Brasil, comemoramos no dia 12 de outubro, estabelecida em 1923, bem anterior à da UNICEF, que ocorreu em 1959.

A partir dos direitos estabelecidos às crianças pela UNICEF, surgiu a proposta de desenvolvermos uma tarde de brincadeiras, juntamente com as crianças da comunidade Nossa Senhora da Paz, localizada na região Sul da cidade de São Paulo. Além das brincadeiras pensadas, os alunos do 7º ano do Santa Maria também produziram bolos e saquinhos com doces, que foram distribuídos ao término do encontro.

Ir a essa comunidade faz parte do projeto Ecoestudantil dessa série, que tem como objetivo maior contribuir para a construção desse cidadão que olha e cuida de todo o ambiente, que percebe o outro e entende que toda a diversidade deve ser acolhida, e é muito bem-vinda.

Mais do que consumir produtos em comemoração a esse dia, vivemos muitas gostosuras e pudemos partilhar sonhos. Assim deveria ser, um dia com direito a muito amor, com alimentos preparados para eles e por eles e com a certeza de que pelas “mãos” da Educação pequenas transformações se somarão, resultando em uma outra bem maior.