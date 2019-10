Desenho e escrita: duas formas de manifestação de um querer dizer

Autoria: Eliane Lima

“Tenho o costume de andar pelas estradas

Olhando para a direita e para a esquerda,

E de vez em quando olhando para trás…

E o que vejo a cada momento

É aquilo que nunca antes eu tinha visto,

E eu sei dar por isso muito bem…

Sei ter o pasmo essencial (…)”.

(Fernando Pessoa)

Assim começo a escrever este artigo, trazendo a ideia de pasmo essencial de Fernando Pessoa. Pasmo por tratar a escrita e o desenho de formas singulares de linguagem que fazem as crianças mostrarem-se aos outros. Linguagens que expressam o modo próprio como veem o mundo, o que pensam e sentem. Duas expressões sensíveis que sintetizam experiências e saberes, que dialogam entre si construindo representações e significações sociais, afetivas e de aprendizagem.

Expressões que revelam poética e encantamento e que, aos poucos, como diz Emília Ferreiro, percorrem caminhos próprios e distintos, pois à medida que as crianças desenvolvem habilidades nos diferentes “campos de experiências”, percebem que, além dos desenhos, é possível usar a escrita como código que revela pensamentos, ideias e descobertas. Como escreve Edith Derdick: “Ao desenhar, o pensamento se faz”.

São práticas que fazem parte do cotidiano das turmas do Pré do Colégio Santa Maria. Narrativas de um processo cognitivo-criativo que combina a evolução do grafismo e as conquistas no processo de alfabetização.

Os grupos vivenciam situações corporais, musicais, plásticas, cênicas, motoras, orais (múltiplas linguagens) que nutrem acervos e desenvolvem habilidades para representarem e escreverem (autoria). Encontro entre linguagens que pressupõe apropriar-se de um lugar de autonomia, sensibilidade e criatividade. Registros que comunicam, compartilham experiências e formam memória.

Possibilidades das crianças na troca, interação, observação e apreciação das produções e trabalhos, que permitem compreender as transformações de seus saberes e a importância da ressignificação de seus registros e narrativas gráficas. E assim transformar cada momento em espaço de encontro e aprendizagem.