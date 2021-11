Descobrindo que tinta pode ser natural

Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria descobriram que a natureza contém elementos que produzem pigmentação e podem substituir as tintas industrializadas.

Num trabalho interdisciplinar, eles próprios retiraram os materiais do solo, prepararam o material e realizaram suas produções. Foi uma descoberta cheia de significados, e participar de todas as etapas acrescenta maior atenção aos processos e, consequentemente, ao produto final.