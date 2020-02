De volta ao passado: a história da História

Veronice Leal e Lucilei Spitaletti

Primeira semana de aula precisa trazer desafio, ser instigante e motivar os alunos? Para as turmas do 5º ano do Santa Maria, sim! Nessa concepção, o tema foi “Das Cavernas ao Smartphone”, cujo objetivo foi identificar e analisar a formação das primeiras civilizações, os primeiros grupos humanos e sua cultura. Tornar essa “viagem na História da Humanidade” uma aventura histórica e empolgante foi, no mínimo, enriquecedor para os alunos, que embarcaram nesse roteiro ativamente!

Primeiro dia de aula, os alunos saíram para uma “Caçada ao tesouro”, com o objetivo de decifrar o alfabeto sumério com o auxílio dos tablets. Como? Espalhados pelos espaços do Colégio diversos códigos QR desvendavam a qual letra do alfabeto da língua portuguesa os símbolos sumérios correspondiam. Missão cumprida em duplas.

No entanto, ainda era preciso decifrar a mensagem recebida e escrita com o código sumério. Dessa forma, cada turma do 5º ano que avançava com sucesso resolvendo os enigmas mostrava seu progresso através de um painel colorido, onde todos visualizavam e se animavam para prosseguir.

Os desafios estavam presentes em todos os componentes curriculares, que se uniram para expressar a integração das aprendizagens adquiridas em torno de um único tema: a importância da observação dos vestígios do passado, da comunicação e da escrita.

Em Matemática, por exemplo, os alunos resolveram desafios de lógica, em grupos, o que os faziam trocar ideias, questionar, refletir de forma lúdica e compartilhando conhecimentos. A Tarefa de Casa também recebeu um tratamento especial, pois era a base de um painel de curiosidades sobre a civilização dos povos sumérios construído pelos alunos. As aulas de Música incluíram instrumentos musicais antigos e como evoluíram até os dias atuais. Mímicas e a representação de animais através da linguagem corporal foi a proposta de Educação Física, que os alunos tanto apreciaram.

Ao assistirem a vídeos sobre os antigos habitantes e seu modo de viver, adquiriram mais informações para participarem de um Quizz Mesopotâmico. Com base nos conhecimentos armazenados e nas imagens contextualizadas apresentadas, precisaram elaborar frases em Inglês, ampliando e ressignificando o vocabulário.

Devidamente incorporados ao período histórico vivenciado na primeira semana de aula, finalizaram a aventura registrando na argila letras do alfabeto sumério, que formarão uma nova mensagem a ser decifrada em breve. Mas, isso é uma outra história…

Valorizando a História, os alunos do 5º ano atribuíram sentido de pertencimento à história de mais uma etapa escolar, compartilharam saberes e saíram-se vencedores da grande Caçada ao Tesouro, cujo maior prêmio foi o conhecimento, a descoberta em grupos, assim como viveram os primeiros seres humanos.