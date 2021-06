Curso de condicionamento físico na maturidade

O Colégio Santa Maria possui um centro de formação para educadores, o Prisma, que também oferece cursos livres para pessoas maduras, a maioria buscando manter corpo e mente ativos. Com as limitações impostas pela pandemia, as aulas on-line foram a única alternativa para continuar, e estão dando um ótimo resultado.

Nesse sentido, a instituição passou a oferecer o curso Condicionamento Físico na Maturidade, que objetiva promover a melhora e manutenção do nível das habilidades necessárias para a vivência no cotidiano. Sendo o público-alvo adultos acima de 50 anos e idosos, parcela da população que tende a reduzir a quantidade de atividade física, espera-se levar motivação para a prática de exercícios, entendendo que permanecer fisicamente ativo é o melhor remédio para combater o sedentarismo. O programa incentiva e promove a convivência e o acolhimento por meio das práticas corporais, tratando não só do corpo, mas também da mente.

O ambiente de casa pode oferecer diferentes espaços para se movimentar. Ao receberem as instruções, as alunas (por ora temos apenas mulheres) realizam exercícios de força com pacotes de alimentos, garrafas de água e até mesmo objetos de decoração. Para os exercícios de resistência, utilizam as cadeiras e paredes como apoio e o relógio se torna o cronômetro para contagem das repetições. “Nunca a nossa casa foi tão modificada para obter benefícios relacionados a prática de atividade física”, afirma o professor Arthur Consiglio.

Demorou um pouco para as alunas se habituarem ao ambiente virtual, mas elas se acostumaram e são assíduas nas aulas; uma delas passou por duas cirurgias de grande porte na coluna. O professor é um jovem de 27 anos, que interage muito com as alunas e trabalha as funções motoras, cardíacas e cognitivas, além de ser acolhedor nesse tempo de isolamento social.