Criança no 1º ano também brinca!

A tendência de algumas famílias com filhos que chegam ao 1º ano do Ensino Fundamental é acreditar que eles devem deixar de brincar para assumir um novo papel. Esse paradigma precisa ser descontruído, pois nessa fase o aluno não deixa de ser criança, mas realiza vivências, investigações e também brinca.

Brincar é um fator muito importante para o desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. Brincadeiras livres, dirigidas, em grupos, faz-de-conta, jogos, imaginação, cada brincadeira favorece o desenvolvimento de habilidades e capacidades diversas.

Por sabermos da importância da brincadeira, no 1º ano do Colégio Santa Maria, valorizamos esses momentos em nossa rotina e proporcionamos aos alunos vivências lúdicas significativas para que explorem o ambiente do Colégio, agucem a curiosidade, deem asas à imaginação, façam descobertas e, assim, aprendam brincando e brinquem aprendendo!