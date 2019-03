Autoria: Cleber Teodoro

No dia 21 de fevereiro, as turmas do 7º ano do Colégio Santa Maria participaram da Gincana de Integração, cujo tema se fundiu com o do Projeto da Série, “Crescendo na arte de conviver”.

Os alunos foram convidados a vivenciar atividades desafiadoras, lúdicas, esportivas, culturais e solidárias, como uma etapa do projeto da série, o que possibilitou a integração entre os alunos e suas turmas. Os estudantes interagiram entre si e com os os espaços da escola, bem como com a equipe de professores, em uma vivência diferenciada da rotina diária, o que oportunizou o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social, e também o resgate de valores importantes para a formação da capacidade moral, intelectual e social.

Durante as atividades foi levado em consideração o senso de participação e de coletividade. No processo vivenciado pelos alunos, percebeu-se que toda dinâmica em forma de desafios agradou e prendeu a atenção. Os alunos se mostraram entusiasmados, pois através dos desafios puderam trocar informações, que estimularam os diversos sentidos, por meio de atividades corporais, lógicas e de expressão.

Sendo assim, foi possível perceber que os alunos incorporaram o espírito esportivo, se mostrando solidários, vivenciando experiências positivas e que os levaram ao sentimento de pertencimento ao grupo e à série. Nesta atividade, a ludicidade se tornou recurso motivador para o processo de ensino e da aprendizagem, através da linguagem corporal.

Os objetivos foram alcançados: o trabalhar e o jogar em grupo foram motes para entender que a atividade colaborativa é mais do que vencer por vencer. Trata-se de cuidar do outro e muitas vezes ter que vencer a si mesmo, atuando em prol da equipe, através de uma forma ética, que pressupõe a colaboração e a cooperação, ajudando e compondo com seus pares.

Foi evidente a alegria vivenciada nas práticas corporais em diferentes desafios da gincana, o que reforçou a confiança em si mesmo e no outro, aprimorando-se em termos pessoais e coletivos. Proporcionando, ainda, a oportunidade dos alunos de exercerem a criticidade e a criatividade.