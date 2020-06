Covid-19: uma análise matemática

Autoria – Lucilene Silvério

As recentes notícias envolvendo a pandemia do Covid-19 surgem acompanhadas de inúmeros dados estatísticos e suas interpretações. O entendimento e a análise destas informações demandam conhecimento e treinamento prévio matemático.

Segundo a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), na área de Matemática, os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental devem desenvolver competências e habilidades incluindo o enfrentamento de situações-problema em múltiplos contextos, observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, análise de gráficos divulgados pela mídia, leitura e interpretação de dados, cálculo de medidas de tendência central, entre outros. No atual contexto, portanto, capacitá-los para essas habilidades e competências é uma forma de criar ferramentas para que seja realizada uma leitura crítica, de forma autônoma, das notícias em circulação.

Após introduzir o conteúdo sobre Gráficos, propus aos alunos e alunas do Colégio Santa Maria, como fechamento, que escolhessem um tema de sua preferência que se relacionasse com a Pandemia da Covid-19. A proposta era que comparassem dois gráficos, um no período da pandemia e outro anterior a ela, produzindo um texto que indicasse, se possível, cálculos matemáticos como porcentagem, média, moda, mediana e amplitude.

Interessante notar, na análise dos diferentes trabalhos apresentados, que algumas áreas apresentaram crescimento neste período, como os sites de lojas online (através do aumento do número de vendas) em comparação a outras tantas áreas que estão sofrendo neste momento de pandemia, como é o caso dos bares, restaurantes e shopping centers.