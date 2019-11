Corpo em movimento: Educação Física e Ciências da Natureza

Autoria: Ricardo Ferreira

Ao pensarmos na vida, no nosso corpo, imediatamente percebemos que tudo nele está em movimento. Mesmo quando estamos aparentemente parados, os órgãos estão sendo preenchidos de sangue e de outros fluídos, o coração bate, o cérebro emite ondas elétricas, o pensamento não para. Viver é estar em movimento contínuo e ritmado.

A vida é repleta de ritmos e, assim, os alunos do 5º ano do Santa Maria, nas aulas de Educação Física, no eixo Ginástica, experimentaram e vivenciaram, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrio, salto, giro, acrobacias…) propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano.

Inicialmente experimentaram, individualmente, alguns elementos ginásticos como rolamento para frente e para trás, estrela, ponte e parada de mão com e sem auxílio, além da contextualização da Ginástica Rítmica Desportiva, como mais uma possibilidade de expressão corporal e prática motora, além do esporte de competição.

No decorrer das aulas, os alunos foram desafiados a apresentar uma coreografia, e que dela fizessem parte os elementos desenvolvidos, como equilíbrio e salto. Para a tarefa, eles tiveram autonomia no desenvolvimento e no processo, como na organização dos grupos mistos, na troca de experiências das habilidades e na resolução de conflitos.

Finalmente, no momento da apresentação, chegam com ele a expectativa e a ansiedade, mas também a superação dos desafios iniciais, muito importantes na fase de toda aprendizagem, porque possibilitam a construção de competências essenciais ao século 21.