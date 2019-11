Autoria: Luiz de Mello Machado Junior

No dia 1º de novembro, o Colégio Santa Maria abriu suas portas para sediar a XV Copa Adere de Futsal Inclusivo, campeonato que objetiva estimular a prática esportiva, valorizando a inclusão e a socialização entre os participantes.

O evento contou com a participação dos integrantes da Adere e mais quatro escolas convidadas. O Santa Maria foi representado pelos alunos que frequentam o voluntariado.

Após a chegada e a organização de todas as equipes, tivemos o cerimonial de abertura e na sequência o início dos jogos. As partidas foram caracterizadas com muita organização, alegria e grande entusiasmo dos participantes. O espírito esportivo e de respeito às diferenças, assim como o ambiente cooperativo e amistoso, garantiram o alcance dos objetivos desejados.

Podemos dizer que, como a Adere é uma instituição que promove a inclusão de jovens e adultos com deficiência intelectual na comunidade, ela conseguiu, nesse campeonato, realizar seu propósito com louvor. Parabéns a todos os participantes pelo sensacional evento!