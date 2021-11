Conversa on-line com escritores

Tradicionalmente, a Biblioteca Pe. Moreau, do Colégio Santa Maria, organiza encontros com autores dos livros adotados por seus professores. Ao aproximar as duas pontas do universo literário, a prática colabora para o estímulo à leitura e aguça a curiosidade das crianças, em relação ao autor, à obra e a seu processo de criação.

Até antes da pandemia, as conversas sempre foram presenciais. Nesses tempos de distanciamento, os escritores não estão pessoalmente com os estudantes, mas a dinâmica continua se mostrando muito positiva. Entre os bate-papos realizados recentemente, está o de Olívio Jekupé, autor descendente do povo tupi-guarani e engajado na questão indígena, cujo livro “Tekoa – Conhecendo uma Aldeia Indígena” foi lido pelo 3º ano do Ensino Fundamental.