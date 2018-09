Contos em cena

Autoria: Tatiana Uehara

Os alunos do 2º ano Fundamental I do Santa Maria, a partir do livro de literatura lido nas férias, dramatizaram um dos contos e criaram uma história de acordo com o gênero estudado.

Com a dramatização, os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais tanto para a sua formação acadêmica quanto para a vida, como criatividade, concentração, trabalho em equipe e autoconfiança.

A cada ensaio, era nítida a dedicação do grupo e a responsabilidade de cada aluno em tentar fazer o seu melhor, buscando memorizar as falas com a entonação mais adequada e os gestos corporais para enriquecer a cena. Durante esse processo, também foi realizado um trabalho individualizado com os alunos mais tímidos que, aos poucos, foram superando as suas dificuldades e assim puderam apresentar todo o seu potencial.

A produção escrita foi marcada pela riqueza do universo imaginário, pois os alunos deram vozes a uma diversidade de personagens, tendo como pano de fundo a narrativa. A escrita aconteceu em etapas, passando pela exploração oral, escolha das personagens e suas características, cenário, estudo do conflito e sua resolução. Além da estrutura textual, os alunos também trabalharam com os elementos que compõem o livro, como layout da capa, título, dedicatória, sumário e nota do autor.

Além da dramatização, os alunos e as famílias participaram de uma oficina de criação de histórias.

Assim, o resultado de todo esse trabalho, foi apresentado na Semana da Literatura, que aconteceu no Colégio Santa Maria de 10 a 15 de setembro, repleto de muito entusiasmo e encantamento.

Depoimentos das famílias

“Com a interpretação do teatro que assistimos no último sábado, percebi o quanto a minha filha Mariah evoluiu na leitura e em sua concentração. Desenvolveu a interpretação e caprichou nos gestos da cena, sem timidez.” – Fabiana Grabenweger de Castro

“Neste ano, o meu filho estava em processo de alfabetização e eu estava preocupada com a dificuldade dele quanto à escrita e à leitura que apresentava. Para a minha surpresa, hoje o Danilo desenvolveu tais habilidades e está compreendendo o que lê e produzindo melhor os seus textos.” – Luciana Akemi Yamaguchi Bassani

“Ficamos muito satisfeitos e impressionados com a confecção dos livros. A organização da oficina foi um momento em família muito bacana.” – Patricia Cordeiro e Eduardo Souza Cordeiro

Depoimentos dos alunos

“Eu gostei muito de ter criado um conto de esperteza, pois eu adorei o livro Bicho Folharada.” – Rafaela Namie Renda Suguihara

“Foi muito legal fazer a dramatização do conto ´Sapo vai à festa´. Fazer o sapo foi um grande desafio, pois ele era o personagem principal.” – Isadora Godin Azevedo

“A oficina foi bem divertida, pois as famílias foram criativas na hora de inventar as histórias.” – Leonardo Ledezma Nunes de Sousa

“O teatro foi um momento onde pude vencer a minha timidez, porque tenho muita vergonha.” – Julia Caramaschi