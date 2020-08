Contação de história virtual

Autoria – Tauany Pazini

A pandemia de Covid-19 fez com que toda a escola precisasse se reinventar para atender as novas necessidades do ensino A distância. E com a Biblioteca não foi diferente. Passamos a atender os usuários presenciais com as devidas medidas de segurança, enviamos kits com livros emprestados aos alunos da Educação Infantil e Fundamental I e as aulas de Biblioteca passaram a acontecer por meio virtual.

Os alunos da Educação Infantil e do Fundamental I do Santa Maria têm aulas de Biblioteca em sua grade curricular. Elas são compostas por contações de histórias especialmente preparadas para cada série com o objetivo de incentivar a leitura, apresentar gêneros literários diversificados, instigar a imaginação e encantar o aluno com o maravilhoso mundo da literatura.

Para que os alunos não perdessem esse hábito de leitura e o gosto por ouvir histórias, as contações passaram a ser gravadas na Biblioteca e enviadas aos estudantes por meio da plataforma EAD do Colégio. A cada história, um novo formato era apresentado, ora por narrativa, ora por encenação, ora por imagens inseridas através da edição de vídeos.

As devolutivas recebidas por parte dos alunos e das famílias não podiam ser melhores! Muitas famílias relataram que assistir às contações de história é um acalento para esse momento tão difícil pelo qual estamos passando. Os alunos interagem com os vídeos, se divertem, criam novas histórias a partir da narrativa que ouviram e se sentem próximos à equipe da Biblioteca e desse espaço que tanto gostam!

Você também quer ouvir uma história? Então confira os vídeos abaixo:

https://youtu.be/xsYSF6vaYvc

https://youtu.be/AbHBoG_5hs4

Para mais histórias, acesse http://eadsantamaria.com.br/