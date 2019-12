Construindo saberes através da linguagem corporal

Autoria: Cleber Teodoro Pereira da Silva

Nas aulas de Educação Física, as turmas do 2º ano do Santa Maria tiveram a oportunidade de conhecer e praticar a Ginástica de Solo, termo que, juntamente com os alunos, escolhemos para trabalhar a ginástica artística e alguns elementos da ginástica rítmica.

Dentro do contexto escolar, buscamos desenvolver habilidades motoras básicas que estavam próximas ao acervo motor dos alunos. Fizemos um levantamento do que eles conheciam, o que favoreceu a possibilidade de vivências significativas. Assim, identificamos e distinguimos as características dos tipos de ginástica de maneira que esta prática desportiva pudesse atender aos interesses dos alunos, que se mostraram felizes, motivados, confiantes e atentos durante todas as atividades propostas.

Ao longo do processo, todos tiveram a oportunidade de vivenciar distintas habilidades motoras e locomotoras, através dos movimentos como a “vela”, a “estrela”, o “rolamento afastado”, a “cambalhota” e a “ponte”. Com isso, foi proposta a elaboração de uma apresentação em pequenos grupos. Nessa perspectiva, a participação dos alunos consistiu em decisões conjuntas, em que cada qual assumiu a sua responsabilidade e o seu papel distinto. A forma lúdica como foram construídas as apresentações, possibilitou uma experiência de protagonismo e trabalho em equipe.

Percebemos que conseguimos trazer novas aprendizagens e vivências para os alunos a respeito da ginástica, o que resultou em lindas apresentações, com muita criatividade e nível de exigência de realização muito alto, pois eles se dedicaram bastante para mostrar grande qualidade na execução, o que encantou o público presente.