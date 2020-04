Conhecimento compartilhado

Autoria: Anibal de Azevedo Soares

No Santa Maria estamos com aulas online devido à determinação de isolamento social para preservar a saúde de professores, funcionários, alunos e famílias durante a pandemia da Covid19.

Desta forma, estamos dando e tendo aulas. Sim, tendo também. Não há como negar que os jovens entendem muito mais de tecnologia e se adaptam a ela com maior velocidade do que nós, adultos, e, portanto, têm muito a nos ensinar.

Por meio de recursos como o Hangouts Meet do Google, fazemos chamadas de vídeo com todos os alunos e eles me ensinam quais são as melhores ferramentas para utilizar a matemática e eu passo conteúdos que serão trabalhados e pesquisados por eles, além de atividades como exercícios ou correções.

Estes alunos, após se apropriarem da construção de gráficos e da função de primeiro grau, irão estudar as funções exponenciais e pesquisar o que significa dizer que o número de casos de coronavírus cresce exponencialmente. Posteriormente serão desafiados a fazer uma comparação, caso o crescimento fosse linear. Deverão ainda, explicar as justificativas para o isolamento social por meio de pesquisas e trocas de informações entre si.

Desta forma, esperamos que eles aprendam a buscar conhecimento de forma autônoma, mediante orientação dos docentes, e desenvolver bom senso em relação às fake news e aos cuidados que devem tomar.