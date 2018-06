Conhecer para valorizar: os trabalhadores da nossa escola

Autoria: Anna Paula Rodrigues

Em comemoração ao Dia do Trabalho, os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental do Santa Maria tiveram a oportunidade de participar de um momento diferente e muito especial com os funcionários de diversos setores do Colégio.

Convidaram as equipes da Informática e Tecnologia, da Secretaria, do Departamento Pessoal e as Auxiliares de Ensino a partilhar um lanche coletivo que eles mesmos ajudaram a preparar.

Nesse encontro, as crianças puderam conversar e conhecer um pouco mais sobre a rotina de trabalho dessas pessoas. Após a conversa e a partilha do lanche, as crianças registraram o que aprenderam.

“Eu aprendi que quando você escolhe uma profissão, você tem que gostar do que faz para ser feliz.” – Amanda Carolina Castilho Amato

“Eu aprendi que quem tem uma profissão precisa ter responsabilidade, fazer as coisas que gosta e as que não gosta também.” – Marina Fioritto Castejón

Assim, com essa singela homenagem, os alunos puderam perceber que a escola é formada por vários trabalhadores e que todos são importantes para o bom funcionamento do nosso Colégio.