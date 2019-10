Conexões matemáticas ampliando conhecimentos

Autoria: Rafaella Derballe

“Me contaram e eu esqueci, vi e entendi, fiz e aprendi” – Confúcio

O foco do ensino e da aprendizagem no Colégio Santa Maria está no processo que envolve os alunos, que, para nós, são protagonistas. Criamos oportunidades para a aquisição do conhecimento por meio de investigações, hipóteses e resoluções de diferentes situações. Os alunos estão no centro desse processo, atuando ativamente.

Para isso, procuramos criar situações nas quais os aprendizes possam pensar reflexivamente e conceituar o que fazem, construindo assim conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos nas atividades que realizam, bem como desenvolvem a capacidade crítica sobre as práticas, durante diversas interações, com o meio, com os colegas, com a comunidade escolar e familiares.

Pensando nesse contexto, os professores estão sempre atentos para perceberem os interesses da turma e assim desenvolver diferentes estratégias que conectem habilidades e conteúdos. Este ano, na minha sala, 3º ano B, o grande interesse que surgiu foi durante a caminhada e estudo na Mata do Colégio, no início do ano.

Para estudar o bioma da Mata Atlântica, a turma foi dividida em grupos cooperativos. Entre os grupos apareceram diferentes focos de exploração durante a caminhada: solo, sementes, árvores, flores, animais, temperatura, relevo e medidas.

O interesse pelas medidas do espaço e do que estava presente nele, como por exemplo, as árvores, foi um dos maiores interesses da turma e, com isso, foi lançada a proposta de fazermos uma maquete do Colégio! Para ampliar o projeto para as demais salas, cada turma de 3º ano ficou responsável por um espaço e, no final da proposta, as partes seriam compostas para a representação do Santa Maria inteiro.

Os alunos acolheram a proposta com entusiasmo e começaram a fazer alguns questionamentos: “Mas qual será o tamanho? O Colégio é muito grande, tem muitos detalhes, como iremos fazer tudo isso?”

A partir das questões levantadas, iniciamos nosso estudo cartográfico em Ciências Humanas. Estudamos sobre os croquis, sobre plantas, diferentes formas de representação e também sobre símbolos, legendas e diferentes visões para representar os espaços. Para esse estudo utilizamos também recursos tecnológicos, como o Google maps e Google street view.