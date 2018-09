1º Concurso Interno de Redação do Colégio Santa Maria

Autoria: Maria Carolina Biscaia

Tudo começou há 70 anos, quando um grupo de religiosas da Congregação das Irmãs da Santa Cruz chegou em São Paulo e fundou o Colégio Santa Maria. De lá para cá, os ideais da Congregação foram sendo difundidos e o Colégio se tornou um celeiro de jovens esperançosos e determinados a fazerem um amanhã melhor.

A equipe de Língua Portuguesa do Santa Maria escolheu para comemorar sublime data a promoção de um concurso de redação interno com o tema “70 anos formando portadores de esperança”.

Os alunos do Ensino Fundamental II foram divididos em duas modalidades de escrita: texto narrativo (6º e 7º anos) e texto dissertativo (8º e 9º anos) e o resultado não pôde ser melhor. Foram recebidas mais de duzentas inscrições e a qualidade dos textos apresentados pelos concorrentes foi uma grata alegria.

O aluno Gustavo Loberto (9º ano) foi o grande destaque da modalidade dissertativa com o texto “Colégio Santa Maria: o que torna essa escola única?”. No cerimonial de entregas das medalhas e certificados de participação, o aluno se destacou com uma leitura muito singular e marcante.

Na categoria narrativa, o destaque ficou por conta da aluna Rebeca Vianna Egydio de Carvalho (7º ano), cujo texto “A magnitude de um lápis” emocionou a plateia. A jovem escreveu um conto ficcional com a presença das fundadoras do Colégio e suas peripécias para edificar uma escola de formadores de esperança.

O evento contou com participação maciça dos alunos do Fundamental II, desde a apresentação, que teve parceria da Professora de Língua Portuguesa Maria Carolina Biscaia com os alunos Alexandre Carteiro, do 7º ano, e Júlia Almeida, do 9º ano. Os dois jovens surpreenderam se revezando na apresentação e chamada dos colegas medalhistas para receberem das mãos de seus professores o certificado de participação e as medalhas.

O final da manhã de sábado teve seu encerramento com um coral de alunos e professores, entoando a canção “Pescador de ilusões”.