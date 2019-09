Concurso de redação

Autoria: Rita Sógi

Neste ano, o Colégio Santa Maria promoveu o 2º Concurso Interno de Redação. A exemplo do primeiro, em 2018, alunos de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental participaram.

O tema escolhido foi “50 anos da chegada ao homem à Lua” com produções autorais nos gêneros conto maravilhoso (6º e 7º) e crônica (8º e 9º).

Os alunos participaram de oficinas preparatórias para o grande dia e, em 18 de junho, imbuídos de criatividade e caneta em mãos, produziram seus textos.

A banca corretora formada por professores de Língua Portuguesa do Santa Maria fez a divulgação dos medalhistas em 26 de agosto.

No total, 211 alunos participantes. Os medalhistas de ouro são 32; de prata, 35 e de bronze, 40. A entrega das medalhas será em um cerimonial no sábado, dia 14 de setembro, encerrando as comemorações da Semana Pe Moreau.