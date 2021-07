Compreendendo a dinâmica da atmosfera

Autoria: Professores Aline, Denise, José Maurício e Simei

“A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem” – Guimarães Rosa

Em nossa trajetória, pelo espaço geográfico e através da ciência, observamos muitos fenômenos, aprendemos muitas teorias, pensamos em muitas hipóteses, mas o mais interessante é poder compreender tudo, a partir de experiências que vivenciamos com a educação prazerosa e não temida. Eis a coragem, a transformação diária e necessária que tanto requer a educação de qualidade.

Muitas vezes, para compreender a natureza e os elementos que a integram, basta apenas aprimorar alguns dos nossos principais sentidos: visão, audição e tato. Com esse princípio, nas aulas de Ciências e de Geografia do Santa Maria, os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II tiveram a oportunidade de compartilhar experiências e ampliar o conhecimento acerca dos fenômenos atmosféricos que nos envolvem cotidianamente.

Foi simplesmente motivador estudar e compreender a pressão atmosférica, a formação da brisa marítima e da brisa terrestre, utilizando uma placa de Petri, uma vela acesa, água com anilina azul e um equipamento denominado Erlenmeyer para provocar um “jogo entre diferentes pressões atmosféricas”.

A experiência

Ao colocar o Erlenmeyer vagarosamente sobre a vela (antes de tocar a água), ele começa a ser preenchido de ar quente e o ar frio sai. Quando o equipamento entra em contato com a água e isola o ambiente interno, a vela queima o oxigênio contido no Erlenmeyer e a chama vai diminuindo até apagar. Ao apagar a vela, o ar volta a esfriar e a contrair, diminuindo a pressão no interior do equipamento. A pressão atmosférica de fora dele, sendo maior, faz com que a água suba para dentro do Erlenmeyer.

Depoimentos

“Na aula, adorei fazer o experimento porque foi uma experiência nova, pois aprendemos sobre a pressão do ar. Eu gosto muito de ter aula com vocês. Eu gostaria de mais aulas assim. Vocês são professores nota A++++” (Júlia 6ºD)

“Eu daria uma nota dez! Eu amei as aulas. São muito explicativas, facilitando a compreensão do conteúdo. Elas foram muito legais e eu fiquei com muito interesse na matéria. Adorei ter essas aulas no laboratório” (Maria Elisa 6ºH)

Os depoimentos das estudantes só ratificam que compreender motivado, de forma lúdica e com qualidade, é o primeiro passo para fortalecer uma cultura de investigação e de resolução de problemas que estão em nosso cotidiano.

“Tudo é vivo e tudo fala ao nosso redor, embora com vida e voz que não são humanas, mas que podemos aprender a escutar, porque muitas vezes essa linguagem secreta ajuda a esclarecer o nosso próprio mistério” – Cecília Meireles