Como foi o percurso rumo à escrita e leitura em 2021

Em mais um ano lidando com as regras ditadas pela pandemia, o trabalho na Educação Infantil do Colégio Santa Maria teve novamente que se adaptar a essa realidade. No Pré, com turmas que se preparam para ingressar no Ensino Fundamental em 2022, aplicamos diferenciações pedagógicas, duplas de trabalho, grupos colaborativos, lições de casa, propostas brincantes e projetuais.

Priorizando os amplos espaços externos da instituição, as crianças brincaram com letras e números no campo e nas quadras. Fizeram registros e trabalharam com cadernos, identificaram e nomearam as letras do alfabeto e do “mundo”. Em seguida, viveram experiências com atividades e jogos da consciência fonológica, descobriram as partes das palavras – as sílabas. Trouxeram os nomes dos amigos e da organização do dia (lista de tarefas da rotina) como referência para as primeiras hipóteses de escrita, um registro autoral.

Num exercício metacognitivo, nossos pequenos estudantes viveram a escrita como prática cultural. Práticas relacionadas aos registros de autoria das aprendizagens dos projetos, das pesquisas e investigações, situações nas quais foram provocados a criarem legendas para os trabalhos gráficos com a intenção de comunicar e compartilhar saberes. Assim, estão prontos para a próxima etapa desse rico universo do letramento!