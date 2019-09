Colocando, não só, as mãos na massa…

Autoria: Luciana Boggi Proença

“A arte precisa ser experimentada,

vivida numa perspectiva ampla”.

Anne Marie Holm

Misturar, amassar, criar, modelar… E provar! Isso mesmo, no Jardim I B do Santa Maria, as crianças observam as transformações, fortalecem a musculatura das mãos, aguçam a imaginação e saboreiam um delicioso docinho.

A criança busca conhecer o mundo não só pelos olhos e pelas mãos. Ela vive uma procura constante de apropriação do meio que a cerca. Mãos, pés, olhos, ouvidos e boca estão sempre descobrindo novas possibilidades e experimentando descobertas.

Então, numa tarde de inverno, fria e chuvosa, resolvemos trocar as comuns massinhas de modelar por uma deliciosa massa de brigadeiro. Algo tão corriqueiro na Educação infantil transformou-se em uma deliciosa vivência!

O que fizemos? Misturamos os ingredientes, sentimos a textura e a consistência da massa, modelamos e experimentamos. Nos deliciamos!

O processo criativo está internamente ligado com as nossas vivências, com o nosso repertório de mundo. Então, por que apenas modelar, se podemos experimentar?