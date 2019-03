Autoria: Mara Regina Gomes Bussotti

Falar uma língua estrangeria depende de muitos fatores, mas confiança para se expor é essencial para que a aprendizagem do idioma ocorra com mais naturalidade e sem traumas.

Para desenvolver essa confiança, a ambientação da sala de aula também é fundamental. Existem muitas maneiras de se preparar o aluno para se expor dentro da sala de aula com naturalidade. Uma das técnicas utilizadas por professores é usar o famoso “classroom language”, grupos de palavras ou frases encontradas com frequência dentro da aula que devem sempre ser ditas em Inglês.

No início do ano letivo, os alunos do 6º ano do Santa Maria tiveram como tarefa anotar 10 frases em inglês que consideravam importantes e recorrentes no ambiente escolar. Na sequência, em grupo, foi feito um levantamento das frases mais comuns que foram escolhidas para serem expostas na sala de aula. Desta maneira o aluno acaba tendo como hábito não usar a língua materna para se comunicar em determinadas situações cotidianas nas aulas de Inglês.

A importância do uso dessa técnica está vinculada ao desenvolvimento da fluência em Inglês. O aluno começa a falar o idioma naturalmente, sem a necessidade de decorar regras gramaticais e ficar inserindo palavras soltas dentro dessas regras. Deste modo, aprender Inglês fica mais divertido e dinâmico.