Capacitação para professores

O Prisma, Centro de Estudos do Colégio Santa Maria, está completando 30 anos de formação de professores de instituições públicas e privadas. A agenda deste semestre tem cursos em ambiente remoto que abordam desde o processo integral de alfabetização até a mediação de conflitos e a fotografia.

A partir de março, o curso Um Sistema Integral de Representação Para Promover a Alfabetização trará oficinas de elaboração de recursos pedagógicos, atividades e jogos. Serão quatro encontros com a professora Ana Cecília Oñativia, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e licenciada em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de Salta UNSA (Argentina).

O curso Ler e Escrever, a Escola Formando Trabalhadores da Palavra, também com início em março, tem a proposta de fazer com que os professores levem para a sala de aula o despertamento para a leitura, promovendo a qualidade da escrita e fazendo com que seus alunos possam transitar em diferentes linguagens, formatos e gêneros.

Mediação de Conflitos vai abordar as estratégias para mediar as tensões, polarizações, confrontos e embates que repercutem diretamente, tanto no processo de aprendizagem dos estudantes quanto no ambiente escolar como um todo. As aulas serão organizadas em oito oficinas pela professora Cirlandia Costa, especialista em Psicopedagogia e orientadora educacional em Uberlândia/MG.

O fotógrafo e professor Lucas Lopes, da Escola de Iniciação Artística de São Paulo, vai ministrar o curso Como Fotografar o Invisível na Infância?, que propõe o aprimoramento desta ferramenta e o olhar sensível na captura das imagens, uma vez que a fotografia e a documentação têm formado uma dupla importante nas relações educacionais. Durante o curso, os alunos terão duas saídas para captação de imagem com datas a serem combinadas com os participantes.

Arte, filosofia e pedagogia estarão juntas e misturadas nas aulas do professor José Cavalhero. Mestre em Psicologia Clínica, artista plástico e educador, Cavalhero é pesquisador da abordagem educativa de Reggio Emilia há mais de 20 anos. Neste curso, os alunos poderão se aprofundar no tema Cartografias Para Uma Educação Inventiva: Diálogos entre Arte, Filosofia e Pedagogia em três módulos: Curiosidade – ignição para mover conhecimento; Estado de Ateliê – perspectiva estética e ética para uma política educativa e Documentação e Projetação – o processo de análise no fazer educação.

Para conhecer a programação completa, mais informações e inscrições, acesse o site www.prismacentrodeestudos.com.br.