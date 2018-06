“Brincar é viver…e ser“

Autoria: Ricardo Ferreira e José Ricardo Rik do Val

Em 2018, o Santa Maia está completando 70 anos. Boa parte das atividades desta celebração está presente nas semanas temáticas distribuídas ao longo do ano letivo, estimulando a realização de projetos e atividades geradoras de visibilidade dos princípios e virtudes presentes no legado do Colégio, conclamando a todos, séries e comunidade, a participar de mais esse importante momento do Santa Maria.

Com o tema inicial “Voluntariado e Ação Social” observamos a importância que nossos alunos atribuem ao brincar. Expressão natural da criança, essa manifestação ganha contornos muito significativos quando passa a fazer parte do eixo central do projeto do 4º ano. Realizando ações focadas no protagonismo e na transmissão de valores positivos de convivência e acolhimento, os alunos do 4º ano do Fundamental I tradicionalmente são convidados a uma visitação em uma creche (crianças de 0 a 4 anos), para que, após a sensibilização e o exercício, haja a execução de uma ação voluntária, no âmbito das atividades integrativas com outras realidades. As atividades foram pensadas e escolhidas em conjunto com as turmas.

Nosso foco foi o resgate das brincadeiras populares tradicionais para que se mantenham vivas no repertório infantil e não sejam esquecidas devido às mudanças no cotidiano cultural dos alunos. Propusemos que as turmas experimentassem atividades adequadas para a faixa etária das crianças da Creche Nossa Senhora Aparecida a ser visitada, de modo que eles mesmos pudessem ministrar e orientar uma prática integrativa no local. Ou seja, estimulamos o protagonismo, a experiência de liderar um grupo e o responsabilizar-se pelo outro.

Nas aulas de Educação Física, as brincadeiras de roda e corda foram relembradas e escolhidas pelos alunos, sempre acompanhadas por parlendas que as envolvessem. Entre as mais pedidas estavam: “Escravos de Jó”, “Pato Pato Ganso”, “Corre Cutia”, Cordas Coletivas (Salada Saladinha, Um homem bateu em minha porta, Suco Gelado, Com quem será que você vai se casar, entre outros).

Atividades simples e significativas foram muito bem aceitas pelos envolvidos e o retorno dado pela equipe presente na atividade da Creche foi muito positivo. Adotamos, desse modo, um pressuposto que caracteriza as crianças: seres “criantes e brincantes”. Qualquer que seja o canto desse país, brincar é coisa de criança. Dançar também. Mais do que uma atividade puramente pedagógica, poder vivenciar diferentes tarefas e assumir um papel atuante na interação com o outro é uma das missões do Santa Maria.