Autoria: Ricardo Borduchi

Nas aulas a distância de Educação Física, as turmas do 5º ano do Santa Maria aprenderam a fazer “cama de gato”, uma brincadeira da cultura brasileira. Trata-se de uma proposta lúdica que, além de desenvolver a concentração, a parceria e a coordenação motora, fez com que os alunos vivessem bons momentos com seus familiares. Novos tempos, novos formatos, oportunidades para diversos aprendizados.