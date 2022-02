Brechó escolar – economia e sustentabilidade

O Colégio Santa Maria mantém um brechó de uniforme escolar. As peças são vendidas a R$ 8,00 cada, e podem ser adquiridas durante o ano todo. São calças e blusas de moletom, camisetas, saias, bermudas, casacos, camisas polo, entre outros itens, todos doados pelas próprias famílias dos alunos, uma ótima forma de economia e reaproveitamento sustentável.

A experiência vivida por Claudia da Costa Arruda, mãe de três alunos, ilustra o impacto positivo da iniciativa. Ao comprar 35 peças por R$ 280 no começo deste ano, ela acredita ter economizado cerca de R$ 1.200. Com dois meninos (9 e 14 anos) e uma menina (4 anos) frequentando a escola, Claudia é assídua do brechó. “Em média, vou oito vezes por ano. Meus filhos ‘perdem’ uniforme porque estão crescendo e, também, às vezes as peças ficam muito encardidas. Esse projeto da escola é sensacional”, diz.

Ela ainda participa da campanha de final de ano do Santa Maria, quando as famílias que doam as peças recebem um vale-troca, tanto de material quanto de uniformes, e pagam 50% do valor que é vendido durante o ano no brechó.