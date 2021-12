Brechó de uniforme e material escolar

Em meio à atual crise financeira do país, comprar material escolar usado e reutilizar os uniformes para o próximo ano pode representar uma grande economia no orçamento da família.

O Projeto Brechó do Colégio Santa Maria investe na aplicação de práticas sustentáveis com o reaproveitamento de materiais usados. A escola arrecada peças de uniforme e livros de todas as séries durante o ano. Como as aulas estão terminando, é chegada a ocasião para as trocas entre os pais dos alunos que fizeram as doações.

Como funciona? A cada doação de livro e/ou de uniforme em boas condições, a família recebe um vale-livro de R$ 10,00 ou vale-uniforme a R$ 5,00. No dia agendado para a troca, os pais levam os vales recebidos na doação para poder retirar, tanto as peças de uniforme quanto os exemplares de livros didáticos e/ou paradidáticos.

Não há garantia de que, para cada doação feita, a família encontre um item que satisfaça a sua necessidade no dia da troca. Nesse caso, as peças que não forem reaproveitadas entre a comunidade escolar seguirão para doação ou serão disponibilizadas para venda no Brechó do Santa Maria em 2022.