Blog do Estadão – “Recordar é jogar”

Autoria: Arthur Consiglio Campelo

Dizem que recordar é viver, mas para o 6 o ano do Santa Maria recordar é jogar. No início de março, os alunos foram apresentados ao projeto “Recordar é Jogar”, que os levariam a reviver jogos e brincadeiras realizados nos anos anteriores do Fundamental. Em pequenos grupos, eles coletaram informações que os ajudariam a se tornar professores de Educação Física por um dia, apresentando na aula o objetivo e as regras da prática escolhida como a mais interessante para vivenciar junto aos colegas.

Durante uma semana, os alunos “correram atrás” dos professores de Educação Física e estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, para conseguir ferramentas que os ajudassem a ministrar uma boa aula para os companheiros de sala. Após essa semana, o 6 o ano começou a recordar os amigos como brincar ou jogar algo que muitos já não se lembravam nem o nome. Seja pulando corda, chutando uma bola, correndo no pega pega, não importa como, mas todos os alunos e alunas revisitaram suas lembranças com professores queridos e aulas significativas.