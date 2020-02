Autoria – Tauany Pazini

Biblioteca??? Essa é a indagação da raposa ao entrar pela primeira vez em um espaço repleto de livros, histórias, imaginação e encantamento. Para fugir da raposa, o pequeno rato se esconde na biblioteca. A raposa, encantada com aquele universo de histórias, logo esquece o rato para se aventurar num novo desafio: aprender a ler!

Foi com essa linda e divertida história do autor Lorenz Pauli que os alunos do 2º e 3º ano do Fundamental do Santa Maria foram recepcionados em sua primeira aula de biblioteca. Enquanto a história era encenada, os personagens apresentaram às crianças o funcionamento de uma biblioteca, as regras de empréstimos de livros e a importância da leitura para o conhecimento, a escrita e o desenvolvimento pedagógico.

Após o teatro, os alunos exploraram os espaços, escolheram os livros para empréstimo e apreciaram o painel de boas-vindas especialmente preparado com os personagens dos livros que eles mais gostam.

No Santa Maria, a Biblioteca faz parte da rotina dos alunos desde a Educação Infantil e tem por objetivo ser um ambiente onde a imaginação e o poder das histórias presentes na leitura encantem os estudantes, que virão a se tornar leitores assíduos, não por obrigação, mas sim, por vontade própria!