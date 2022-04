Biblioteca do futuro

A biblioteca do Colégio Santa Maria foi totalmente reformada para integrar tecnologia, acervo mais diversificado e ambientes aconchegantes. O espaço agora contém uma sala de contação de histórias e projeção, três salas de estudo em grupo com Smart TV para que professores e alunos possam conectar um computador, projetar pesquisas e trabalhos em grupo ou assistirem a vídeos.

O acervo de cerca de 38 mil livros e mais de mil mídias eletrônicas (CDs e DVDs), além de jornais e revistas assinados pela instituição, está dividido por faixa etária e integrado aos ambientes, não mais em estantes retas. Foram produzidas estantes menores para as crianças e outras mais altas para a coletânea de pesquisa. Os títulos juvenis estão dispostos em um ambiente com tablado e almofadas para leitura. A nova mobília com pufes e sofás favorece a leitura com mais conforto. E para quem prefere estudar sozinho, foram criadas bancadas altas com computadores fixos.

Um ambiente com mesas é utilizado para aulas com acesso a chromebooks, equipamentos disponíveis para os alunos fazerem suas pesquisas em ambiente digital. A nova Biblioteca Pe Moreau conta também com um mezanino, desenvolvido para agendamento de aula, rodas de conversa ou debate. E se a classe desejar, poderá ter aulas em um ambiente externo com deck, uma área com jardim em que o professor tem a opção de promover as mesmas aulas com vista para a natureza.

Conheça o espaço neste vídeo: https://drive.google.com/file/d/1Ckp08jraNkV_fuopD4T1ME3IUefi6UeN/view?usp=sharing.