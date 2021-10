Aulas de Inglês na Educação Infantil

O ensino de Inglês na Educação Infantil do Colégio Santa Maria passa pelo mesmo processo das demais linguagens: é realizado por meio de planejamento e revisão diária das práticas. Cuidamos para que as aulas não sejam reduzidas ao ensino de palavras isoladas, mas que priorizem a contextualização e o alinhamento com as demais áreas.

As intervenções realizadas com as professoras polivalentes possibilitam a expansão e o movimento do trabalho para o inglês vivo, presente nas situações cotidianas, nas brincadeiras, nas saudações, nas perguntas feitas pelas crianças, nas atividades realizadas por elas, reforçando e estimulando o uso da língua inglesa.

Em adição a isso, sabemos que é importante oferecer experiências diferenciadas, que possibilitem desdobramentos de atividades contextualizadas. Assim, trabalhamos com o musical The Carnival of the Animals, do compositor Camille, que nos permite abordar temas como preservação da natureza.

Com muita criatividade e guiadas pela proposta lúdico pedagógica das professoras, as crianças embarcam na história e realizam aprendizados que extrapolam a conquista do novo idioma.