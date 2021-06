Atividades fora da sala: segurança e contato com a natureza

Brincar na lama, fazer sopa de pedrinhas, alimentar a tartaruga, ter contato direto com a natureza num passeio pelo bosque. Estamos falando de um fim de semana no campo ou de uma volta em algum parque da cidade? Não. Essas e outras aventuras acontecem durante as aulas da Educação Infantil do Colégio Santa Maria!

As atividades ao ar livre são uma tradição na Escola, que dispõe de uma área verde de mais de 100 mil m² com reserva de Mata Atlântica. Com os cuidados necessários na pandemia, a rotina nas áreas externas se intensificou e está trazendo de volta a alegria do convívio seguro entre as crianças, além de proporcionar a retomada do desenvolvimento motor por meio das atividades de movimentação.

Em um ano de ausência no ambiente escolar, as crianças tiveram algumas perdas motoras. No início de ano letivo presencial, as professoras notaram que os alunos estavam tropeçando e caindo mais. Por essa razão, a proposta pedagógica do Santa Maria tem privilegiado as aulas ao ar livre. As crianças exploram os espaços, pulam na lama e se divertem num universo recheado de belezas naturais e de aprendizado.