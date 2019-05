Astros e números: juntos desde a antiguidade

Autoria: Lucilei Spitaletti e Veronice Leal

Os alunos do 5º ano do Santa Maria adquiriram muitos conhecimentos em Ciências da Natureza ao estudarem sobre o Sistema Solar e relacionarem esse conhecimento com a área da Matemática. A Matemática e a Astronomia são ciências que se relacionam desde a Antiguidade. Várias descobertas da humanidade são atribuídas a essa relação! Com isso torna-se possível compreender que a Matemática interpreta o Universo.

Há algum tempo, os alunos vêm se preparando para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), através de estudos sistemáticos, palestra, Estudo do Meio e aulas práticas – construção de foguetes, modelo do Sistema Solar. Em Matemática, as unidades de medida, as frações, também contribuíram para tornar possível o entendimento, por exemplo, da distância entre os planetas e o Sol, o diâmetro da Terra.

A evolução da astronomia e da matemática pode ser considerada uma via de mão dupla, visto que a matemática proporcionou descobertas relacionadas à astronomia e essa ocasionou implicações na matemática. Tal afirmativa ficou clara para os alunos ao visitarem o Cientec (Parque de Ciência e Tecnologia da USP), onde observaram a Alameda do Sistema Solar; no Planetário, puderam aprofundar os conhecimentos sobre os Planetas e Estrelas, entender o funcionamento de uma Luneta, entre outros.

Com o propósito de concretizar o que se viu e ouviu, posteriormente, a turma construiu o Sistema Solar utilizando as aprendizagens matemáticas. Foi o momento de relacionar essas duas ciências e compreender conceitos como escala, raio, diâmetro, unidades de medida e observar realmente a diferença do tamanho dos planetas proporcionalmente reduzidos de acordo com o tamanho real. Interessante perceber a admiração dos alunos em relação ao tamanho do Sol. Embora saibam através dos artigos científicos sobre suas dimensões, essa estrela do Sistema Solar causa espanto ao ser comparada com os outros corpos celestes. Compartilhar essa experiência é um momento que enriquece a aprendizagem e a torna significativa.

Os alunos formulam hipóteses sobre o que sabem, o que imaginam ser, seus conhecimentos prévios. Porém, é na montagem, na modelação, na indagação, nos questionamentos, que a aprendizagem se solidifica de uma maneira prazerosa, reflexiva e para a utilização concreta do desenvolvimento de competências e habilidades.